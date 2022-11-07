В Госдепе сообщили, что США обсуждают с Россией лишь двусторонние темы

Соединённые Штаты не обсуждают с Россией варианты возможного урегулирования конфликта на Украине, разговоры идут по темам, которые имеют двустороннее значение. Об этом сообщил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

«Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчёркиваю здесь слово «двусторонних», потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть... контуры мирного соглашения», — приводит РИА Новости его слова.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон придерживается принципа «ничто об Украине без Украины».

«Мы обсуждаем вопросы, которые имеют большое значение для наших двусторонних отношений», — добавил он.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские газеты публикуют много уток и посоветовал обращаться в Белый дом.