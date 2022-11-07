В Госдепе сообщили, что США обсуждают с Россией лишь двусторонние темы
«Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчёркиваю здесь слово «двусторонних», потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть... контуры мирного соглашения», — приводит РИА Новости его слова.
Прайс подчеркнул, что Вашингтон придерживается принципа «ничто об Украине без Украины».
«Мы обсуждаем вопросы, которые имеют большое значение для наших двусторонних отношений», — добавил он.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские газеты публикуют много уток и посоветовал обращаться в Белый дом.