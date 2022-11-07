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WSJ: советник Байдена по нацбезопасности Салливан ведёт переговоры с Ушаковым и Патрушевым

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Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.

Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником (президента России Владимира. — RT) Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим непосредственным коллегой в России Николаем Патрушевым», — сказано в материале.

Уточняется, что цель переговоров состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование конфликта на Украине.

29 октября обозреватель американского портала The American Conservative Тед Снайдер выразил мнение, что возобновляемые контакты между Москвой и странами Запада дают надежду на «смену тона» в нынешней напряжённости.

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