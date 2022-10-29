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American Conservative: в риторике Запада возникли намёки на смену тона в отношении России

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Обозреватель американского портала The American Conservative Тед Снайдер в статье под заголовком «Время поговорить в Россией» выразил мнение, что возобновляемые контакты между Москвой и странами Запада дают надежду на «смену тона» в нынешней напряжённости.
American Conservative: в риторике Запада возникли намёки на смену тона в отношении России
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В своём материале журналист перечислил ряд событий, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что Россия и США с их союзниками открывают каналы связи.

Кроме того, 13 членов палаты представителей США от демократов направили американскому президенту Джо Байдену письмо, в котором призвали его начать «инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня» на Украине, пишет он.

Хоть Белый дом и отклонил изложенные в письме требования, сам факт его написания «представляет собой существенное изменение риторики» на Капитолийском холме, считает Снайдер.

Он напомнил и о заявлении британского Минобороны, которое выразило желание поспособствовать деэскалации на Украине.

«Как и письмо Байдену, комментарии министра обороны Великобритании представляют собой потенциально важное изменение тона», — пишет журналист.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в своей статье отметил, что администрации Байдена стоит серьёзно отнестись к речи президента России Владимира Путина на «Валдае» и начать переговоры.

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