В Белом доме заявили, что не будут вести переговоры с Россией без участия Киева
- Gettyimages.ru
Он прокомментировал письмо группы конгрессменов США в адрес президента страны Джо Байдена с призывом к переговорам с Россией по ситуации на Украине.
По его словам, в Белом доме ценят мнение членов конгресса, но не будут вести переговоры с Россией без участия представителей Киева.
Кирби добавил, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не время договариваться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы уважаем это мнение», — цитирует Кирби РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно на условиях Киева.