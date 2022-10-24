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В Белом доме заявили, что не будут вести переговоры с Россией без участия Киева

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон не будет вести переговоры с Россией без участия Киева.
В Белом доме заявили, что не будут вести переговоры с Россией без участия Киева
  • Gettyimages.ru

Он прокомментировал письмо группы конгрессменов США в адрес президента страны Джо Байдена с призывом к переговорам с Россией по ситуации на Украине.

По его словам, в Белом доме ценят мнение членов конгресса, но не будут вести переговоры с Россией без участия представителей Киева.

Кирби добавил, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не время договариваться с российским лидером Владимиром Путиным. 

«Мы уважаем это мнение», — цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно на условиях Киева.

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