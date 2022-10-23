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Макрон заявил о возможности урегулирования на Украине на условиях Киева

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно на условиях Киева.
Макрон заявил о возможности урегулирования на Украине на условиях Киева
  • Gettyimages.ru

«Мир на Украине возможен, единственный мир — такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», — приводит РИА Новости слова Макрона на открытии международного форума «Воззвание к миру».

Он отметил важность продолжения переговоров с Россией и Украиной.

Французский лидер добавил, что момент, когда стороны смогут начать переговоры, настанет.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков отметил, что Москва и Париж сохраняют регулярные контакты на уровне лидеров и министров для обсуждения конфликта на Украине.

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