Макрон заявил о возможности урегулирования на Украине на условиях Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно на условиях Киева.

«Мир на Украине возможен, единственный мир — такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», — приводит РИА Новости слова Макрона на открытии международного форума «Воззвание к миру».

Он отметил важность продолжения переговоров с Россией и Украиной.

Французский лидер добавил, что момент, когда стороны смогут начать переговоры, настанет.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков отметил, что Москва и Париж сохраняют регулярные контакты на уровне лидеров и министров для обсуждения конфликта на Украине.