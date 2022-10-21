МИД Франции: сохранять диалог с руководством России может быть непросто, но необходимо

Франция считает, что сохранять диалог с руководством России может быть непросто, но необходимо, заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна.

«Они (диалоги) порой могут быть непростыми, не всегда дают результат... Но мы абсолютно убеждены в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая президента Путина», — сказала она, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Её слова приводит РИА Новости.

Беседы президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным «полностью координируются с друзьями» Парижа, отметила министр.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков отметил, что Москва и Париж сохраняют регулярные контакты на уровне лидеров и министров для обсуждения конфликта на Украине.