Посол Мешков: Россия и Франция сохраняют диалог для обсуждения ситуации на Украине
«Они (контакты. — RT) происходят достаточно регулярно и связаны с общей обстановкой... Эта линия для общения сохраняется, но больше в ситуационном режиме», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Мешков отметил, что контакты на уровне лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны были регулярными.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.