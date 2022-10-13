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Посол Мешков: Россия и Франция сохраняют диалог для обсуждения ситуации на Украине

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Российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что Москва и Париж сохраняют регулярные контакты на уровне лидеров и министров для обсуждения конфликта на Украине.

«Они (контакты. — RT) происходят достаточно регулярно и связаны с общей обстановкой... Эта линия для общения сохраняется, но больше в ситуационном режиме», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Мешков отметил, что контакты на уровне лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны были регулярными.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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