Обозреватель Washington Post Игнатиус призвал Байдена серьёзно отнестись к речи Путина
- РИА Новости
«Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединёнными Штатами вопиюще очевидна», — говорится в статье.
По мнению Игнатиуса, Байден должен показать, что США «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдёт в десятку лучших выступлений президента за 22 года, она точно будет услышана на Западе.