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Обозреватель Washington Post Игнатиус призвал Байдена серьёзно отнестись к речи Путина

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Администрации лидера США Джо Байдена стоит серьёзно отнестись к речи президента России Владимира Путина и начать переговоры, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.
Обозреватель Washington Post Игнатиус призвал Байдена серьёзно отнестись к речи Путина
  • РИА Новости

«Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединёнными Штатами вопиюще очевидна», — говорится в статье.

По мнению Игнатиуса, Байден должен показать, что США «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдёт в десятку лучших выступлений президента за 22 года, она точно будет услышана на Западе.

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