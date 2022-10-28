Обозреватель Washington Post Игнатиус призвал Байдена серьёзно отнестись к речи Путина

Администрации лидера США Джо Байдена стоит серьёзно отнестись к речи президента России Владимира Путина и начать переговоры, пишет обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединёнными Штатами вопиюще очевидна», — говорится в статье.

По мнению Игнатиуса, Байден должен показать, что США «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» войдёт в десятку лучших выступлений президента за 22 года, она точно будет услышана на Западе.