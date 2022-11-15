В Госдепе заявили о готовности США «встать рядом» с союзниками по НАТО

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон готов «встать рядом» с союзниками по НАТО, но американская сторона не хочет обсуждать гипотетические сценарии.

«Разумеется, мы готовы встать рядом с нашими союзниками и партнёрами по НАТО», — цитирует его РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что США не хотят обсуждать гипотетические сценарии.

Таким образом Пател прокомментировал инцидент с падением якобы российских ракет на территории Польши.

В Госдепе добавили, что для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайным или преднамеренным.

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.

Также в оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.