В Госдепе заявили о готовности США «встать рядом» с союзниками по НАТО
«Разумеется, мы готовы встать рядом с нашими союзниками и партнёрами по НАТО», — цитирует его РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что США не хотят обсуждать гипотетические сценарии.
Таким образом Пател прокомментировал инцидент с падением якобы российских ракет на территории Польши.
В Госдепе добавили, что для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайным или преднамеренным.
Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.
Также в оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.