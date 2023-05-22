Общественник Бородин: начата процедура признания Навального иноагентом
Далее Министерство юстиции России будет принимать решение о внесении или невнесении Алексея Навального в список иностранных агентов.
Виталий Бородин уверен, что Навального внесут в реестр иностранных агентов уже в ближайшее время.
«Направление нашего запроса из Генпрокуратуры не в московскую прокуратуру, не в полицию, а сразу в Минюст говорит о том, что мы всё делаем по закону и началась процедура по признанию Навального иноагентом», — отметил Бородин в беседе с RT.
При этом он подчеркнул, что Навальный «до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО» и органы госвласти.
За это, по словам Бородина, сначала ему придётся заплатить штраф, а в случае дальнейших нарушений он может стать фигурантом ещё одного уголовного дела.
«И тогда можно будет уже ставить вопрос о закрытии всех его социальных сетей», — заключил Бородин.
Как сообщал RT ранее, письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой признать основателя ФБК Алексея Навального иностранным агентом Бородин отослал 11 мая.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.