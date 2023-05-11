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Генпрокуратуру России просят признать Навального иностранным агентом

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RT
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой признать основателя ФБК* Алексея Навального иностранным агентом.
Генпрокуратуру России просят признать Навального иностранным агентом
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Причиной для его внесения в соответствующий реестр, по мнению Бородина, может послужить медийная активность команды Навального, ведение его социальных сетей и возможное их финансирование со стороны иностранных субъектов.

Бородин в своём обращении указывает на то, что соратники Алексея Навального, также и от его лица, ведут целый ряд Telegram-каналов, в которых подписчиков агитируют к вступлению в штабы Навального**, учат скрываться от мобилизации, выпрашивают материальную помощь, а также координируют экстремистскую деятельность внутри России из-за рубежа.

По словам общественника, многие представители команды Алексея Навального в настоящее время проживают за рубежом, там «агитируют людей вступать в штабы Навального, собирают по всему миру деньги на свои «разоблачающие» фильмы, террористическую и экстремистскую деятельность». 

Бородин просит Генпрокуратуру провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении, и при наличии оснований признать Алексея Навального лицом, выполняющим функции иностранного агента.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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