«Дистанционное воздействие»: как несистемная оппозиция за рубежом готовится к выборам президента России

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский* формирует пул сторонников, готовых к ведению информационных кампаний в русскоязычном сегменте интернета. Такие выводы сделали эксперты, по просьбе RT проанализировав последние инициативы экс-главы ЮКОСа. Как отмечают политологи, активизация оппозиционной деятельности напрямую связана с приближающимися президентскими выборами в стране и была предсказуема. Новым элементом в этом сценарии наблюдатели называют возросшую «технологичность» оппозиции и ставку на релокантов как на потенциальных участников уличных митингов в странах СНГ и Европе. Московская улица уже перестала рассматриваться зарубежными бенефициарами протестов как достижимая локация. В России активистов на площадях планируют заменить на сетевых ботов и троллей. Однако и на цифровом поле у противников Москвы шансы на победу сегодня невелики, отмечают специалисты.

Запущенный при финансовой поддержке Михаила Ходорковского фонд «Свободная Россия»** в рамках своего подпроекта Reforum Spaces собирается провести в начале декабря специализированные четырёхдневные обучающие семинары для «антивоенных активистов». Особый упор предполагается сделать на «лидеров сообществ, активистские группы и НКО, которые участвуют в организации антивоенного протеста начиная с 24 февраля 2022 года». При этом приоритетом будут пользоваться участники и проекты из стран Европы, Южного Кавказа и Балканского региона.

Прослушав серию семинаров, участники получат финансовую и организационную поддержку для реализации своих публичных инициатив, причём цель мероприятия предполагает «проведение коалиционной серии акций и митингов в феврале и марте 2024 года».

Как уже сообщал RT, организация Reforum Spaces тесно связана с фондом «Свободная Россия» Михаила Ходорковского и в качестве основной цели работы декларирует помощь бежавшим из России политэмигрантам. Филиалы Reforum действуют в Вильнюсе, Берлине, Таллине и Тбилиси. Руководимый соратницей Ходорковского Натальей Арно фонд «Свободная Россия» получил от Государственного департамента США целевой грант конкретно на финансирование проектов, связанных с русскоязычными мигрантами.

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RT ранее также писал о проектах FRF и, в частности, о Reforum Spaces, на базе которых, помимо организационной поддержки политэмигрантов, такжеразворачивались центры так называемой оппозиционной фабрики троллей.

Беглый штаб

Ещё одним оппозиционным проектом, направленным как на внутрироссийскую аудиторию, так и на массы релокантов с российским паспортом, стал продвигаемый командой «Ковчега» проект «Наш Штаб». «Штаб» возглавляет основатель «Ковчега» Анастасия Буракова, а в рамках проекта предполагается оказание потенциальным оппозиционным кандидатам в президенты России помощь в процессе сбора подписей. Также желающим побороться за президентское кресло обещают предоставить юридическое сопровождение кампании, поддержать в распространении агитационных материалов и оказать содействие в иного рода сопутствующих активностях.

Аффилированный с «Ковчегом» и структурами Михаила Ходорковского «Штаб» также планирует собирать пожертвования на кампании оппозиционных кандидатов. Однако по состоянию на день публикации по всем криптокошелькам на сайте «Штаба» не было проведено ни одной транзакции.

Следует отметить, что у команды Навального*** ещё с лета 2023 года действует дистанционный политический проект «Агитмашина», в рамках которого активисты звонят россиянам и пытаются вести как антивоенную пропаганду, так и уже непосредственно предвыборную агитацию. Об этом один из главных соратников Навального Леонид Волков**** сам сообщает на своём сайте. Проект, однако, показал низкую эффективность и неспособность продвигать «месседжи» несистемной оппозиции в массы российских граждан.

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Скандал с работой оппозиционной фабрики троллей также вскрыл масштабную кампанию в социальных сетях, проводимую структурами, спонсируемыми Михаилом Ходорковским, и направленную на разжигание этнической и региональной розни внутри России. Так, в частности, в опубликованных в составе архива фабрики троллей методических рекомендациях для ведения онлайн-дискуссий содержится целый набор разжигающих национальную рознь речевых штампов, мемов и комментариев.

Продвинутые боты

В разговоре с RT руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров подчеркнул, что приёмы, использовавшиеся оппозиционными троллями, говорят о возросшем уровне технологического мастерства представителей оппозиции.

«Они действуют, как и все другие тролли: заранее создаётся технологическая платформа, которая включает в себя «сетки» онлайн-изданий, групп в соцсетях, Telegram-каналов, блогерских страниц. И с них начинается разгон любой новости. Дальше некоему такому «эльфу» вручается в работу часть этой «сетки», которую он чаще всего сам создал, для дальнейшей координации», — замечает эксперт.

Бедеров также рассказал о внедрении в практику работы фабрик троллей средств автоматизации.

«После создания разного рода «сеток» часть работы автоматизируется. Пишутся так называемые боты, пишутся скрипты и внешние приложения, которые позволяют те или иные новости сразу раскидывать на всю «сетку». Всем нам известные однотипные комментарии, появляющиеся одновременно в сотнях, если не в тысячах аккаунтов, — это как раз результат автоматизации и ограниченности речевых «буллитов», которые они используют», — поясняет Бедеров.

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что попытки иностранного воздействия на внутрироссийскую аудиторию в преддверии президентских выборов «безусловно, будут», хотя и счёл их эффект ограниченным.

«Несистемная оппозиция всегда была подрывным элементом. Если же говорить о реальном воздействии на выборы, то оно, на мой взгляд, довольно ограниченно. С другой стороны, нельзя исключать и сценариев провокаций и попыток организации массовых беспорядков — тут потенциал дистанционного воздействия гораздо выше», — уверен политолог. При этом Владимир Брутер сомневается, что эти попытки приведут к какому-либо значимому политическому и даже общесоциальному эффекту внутри страны.

Куда более эффектным, по словам эксперта, может быть воздействие на остающуюся за рубежом массу релокантов с целью повысить среди неё уровень протестного голосования, а также показать иностранным спонсорам какую-то активность в расчёте на новую порцию финансирования.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.