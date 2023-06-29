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Экс-юрист ФБК Серуканов: Навальный находится в информационном пузыре

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RT
Бывший юрист ФБК* и публицист Виталий Серуканов в разговоре с RT рассказал о поведении и эмоциональном состоянии Алексея Навального, который проходит обвиняемым в рамках судебного процесса об организации экстремистского сообщества. Серуканов полагает, что Навальный сильно переоценивает собственную политическую значимость, а его команда скрывает от осуждённого оппозиционера реальное положение вещей.
Экс-юрист ФБК Серуканов: Навальный находится в информационном пузыре
  • РИА Новости

Выступавший свидетелем на процессе по новому уголовному делу Навального Виталий Серуканов в беседе с RT отметил, что у него сложилось впечатление об «излишней активности» основателя ФБК и о «вычурной агрессии», которой были наполнены его выступления.

Серуканов, по его словам, заметил, что Навальный в общении и ответах на вопросы стал «крайне токсичным», не может «спокойно формулировать мысли» и всё время «переходит на оскорбления и личные выпады».

Экс-юрист ФБК также указывает на то, что, по его мнению, физически Навальный находится в хорошей форме, что явно противоречит утверждениям его команды об ухудшении состояния здоровья осуждённого в колонии.

Серуканов предположил, что окружение основателя ФБК держит его в своеобразном «информационном пузыре». Этим, с его слов, и объясняется «агрессивный оптимизм» в поведении Навального, который, возможно, до сих пор надеется на некую помощь со стороны стран Запада и давление на Россию с целью его освобождения.

Резюмируя, Виталий Серуканов заявил о том, что, кроме личных выпадов и попыток оскорбить свидетелей, Навальный ничего не говорил по существу предъявленных обвинений — «то ли не хотел, то ли не было аргументов».

Ранее в разговоре с RT юрист Илья Ремесло утверждал, что Алексей Навальный живёт в «искажённой картине мира».

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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