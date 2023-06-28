Свидетель обвинения по делу Навального: «Не совсем адекватно воспринимает суть обвинений»

Юрист и общественник Илья Ремесло в беседе с RT прокомментировал ход судебного процесса по новому уголовному делу против Алексея Навального, которое проходит в закрытом режиме во владимирской колонии ИК-6. В ходе очередного заседания Ремесло выступил в качестве свидетеля. При этом он подчеркнул, что находится под подпиской о неразглашении и не имеет права говорить о деле подробно.

По словам собеседника RT, у него сложилось впечатление, что Навальный «не совсем адекватно воспринимает суть обвинений», отрицая их сущность и заявляя о том, что занимался легальной политической деятельностью. Юрист, однако, напомнил, как ранее экс-глава ФБК* призывал к насильственному свержению конституционного строя — в частности, во время одного из радиоэфиров оппозиционных СМИ.

Илья Ремесло также сообщил о крайне нервной реакции Навального на вопросы по поводу его руководства экстремистской деятельностью из заключения. По мнению юриста, Навальный склонен уходить от прямых вопросов на эту тему, переводя разговор на личность самого свидетеля и его мотивы заниматься расследованиями в отношении ФБК и Навального.

В разговоре с RT общественник акцентировал внимание на том, что спектр его антикоррупционных расследований широк и не ограничивается только командой Навального.

«Сложилось впечатление, что Навальный живёт в искажённой картине мира, где все процессы крутятся вокруг его личности», — заключил Ремесло.

Ремесло также рассказал о своём расследовании деятельности американского филиала ФБК и связанных с ним схем «донатов», которые в итоге оказались совсем не анонимными. По словам Ремесло, команда Навального таким образом «подставила собственных жертвователей». Это расследование вызвало особенно негативную реакцию и раздражение подсудимого.

Как сообщал ранее RT, Алексей Навальный проходит по новому уголовному делу об организации и финансировании экстремистского сообщества, а также о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.