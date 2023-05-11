Юрист Ремесло: новые уголовные дела против команды Навального — «лишь вопрос времени»

Действия соратника Алексея Навального Леонида Волкова*, который в ходе одного из стримов в соцсети признался в организации DDoS-атак на российские телеканалы, могут подпадать сразу под две статьи УК — 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Такое мнение высказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

Ремесло также обращает внимание, что Волков признаётся в координации своих действий с украинской «киберармией», что может стать дополнительным эпизодом в новом уголовном деле о координации экстремистского сообщества, по которому в настоящий момент проходит Навальный.

В разговоре с RT Илья Ремесло подчеркнул, что привлечение членов команды Навального к ответственности по новым статьям — лишь вопрос времени.

«Если человек открыто признаётся, что он участвует в организации DDoS-атак, то, конечно, соответствующие статьи Уголовного кодекса против него будут применены. Статья по неправомерному доступу к компьютерной информации — самая мягкая из возможных», — сказал он.

По словам юриста, Леонид Волков, оказавшись в ФБК** не у дел после скандала с письмом в поддержку снятия санкций с Михаила Фридмана, занялся координацией международных усилий по освобождению Навального.

«Волков сейчас занят встречами с западными чиновниками, организацией массовых акций. При этом основанное лично Волковым «Общество защиты интернета» особой активности не проявляет и выступает скорее, как фиктивная структура по получению грантов, это пустышка», — подчеркнул юрист.

Как сообщал ранее RT, Алексей Навальный проходит фигурантом по новому уголовному делу о терроризме и координации экстремистского сообщества. Он закончил ознакомление с материалами дела, и его готовят к передаче в один из московских судов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.