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Источник: Навального ознакомили с материалами нового уголовного дела

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RT
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, основатель ФБК* Алексей Навальный, отбывающий заключение по статьям о мошенничестве и неуважении к суду, закончил ознакомление с материалами нового уголовного дела. Ему инкриминируют призывы к терроризму и координацию экстремистского сообщества.
Источник: Навального ознакомили с материалами нового уголовного дела
  • РИА Новости

Об этом в беседе с RT заявил собеседник, знакомый с ситуацией.

По его словам, на данном этапе дело готовят к передаче в один из московских судов.

Согласно источнику, формат и место проведения процесса ещё не определены. Навального могут этапировать на суд в Москву или оставить в колонии по месту отбывания наказания. Во втором случае заседания суда будут проходить в выездном формате непосредственно в колонии.

Как ранее сообщал RT, дело о терроризме и экстремизме в отношении Навального было возбуждено в октябре 2022 года.

По версии следствия, обвиняемый призывал своих сторонников на свободе к свержению государственного строя, сам находясь при этом уже в заключении.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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