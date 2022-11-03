Экстремизм и свержение государственного строя: RT узнал подробности нового уголовного дела против Навального

Как стало известно RT, обвинения по возбуждённому в конце октября уголовному делу против Алексея Навального основаны на публикациях основателя ФБК* в социальных сетях. В них следствие усмотрело призывы к экстремизму и свержению государственного строя в России. Также Навальному, предположительно, инкриминируется деятельность по координации экстремистского сообщества при участии его соратников.

Возбуждённое в октябре против Навального уголовное дело опирается на эпизоды преступной деятельности, совершённые им, по версии следствия, в момент отбывания наказания по уже вынесенным приговорам. Как сообщал ранее RT, ссылаясь на осведомлённые источники, усугубить положение опального политика может тот факт, что эти новые преступные эпизоды осуществлялись уже на фоне проведения СВО на Украине.

Как сообщил собеседник RT, новые обвинения частично связаны с весенними попытками Навального спровоцировать так называемые антивоенные протесты. Тогда Навальный, а также представители его окружения, призывали активистов в том числе к свержению государственного строя, вооружённой борьбе против законных органов власти.

По данным источников, экс-глава ФБК* лично руководил действиями своих сторонников и в своём Twitter писал, что значительная часть обвинений построена на анализе высказываний представителей его команды на YouTube-канале «Популярная политика». Приведём лишь небольшую часть наиболее характерных высказываний авторов «Популярной политики».

Так, в частности, соратник Навального Владимир Милов** призывал российских военнослужащих сдаваться в плен украинской армии или же взбунтоваться и обратить оружие против собственного командования:

«Для вас есть только две опции: это сдаться в плен или обратить оружие против российских военных преступников и агрессоров, которые вас туда привезли».

Во время одной из трансляций на канале «Популярная политика» появляется советник главы МВД Украины Антон Геращенко, продвигающий идеи о возврате ВСУ к границам на 24 февраля и силовом возвращении Крыма под украинскую юрисдикцию.

В эфире всё той же «Популярной политики» другой участник команды Навального, Иван Жданов***, призывал к тому, чтобы российская армия «развернулась» и свергла действующую власть.

«Я бы мечтал, конечно, чтобы она развернулась, чтобы она направила автоматы против российской власти… Мне кажется, гораздо важнее свергнуть эту власть, в том числе можно российской армией попытаться её развернуть».

Другой соратник Навального, ведущий «Популярной политики» Дмитрий Низовцев****, в эфире программы заявил, что вполне допустимо стрелять в военкома, а экс-руководитель штаба Навального***** в Новосибирске Сергей Бойко утверждает, что жечь военкоматы и стрелять в его сотрудников означает «защищать свою жизнь».

Другой известный сторонник Навального, Максим Миронов, в своём Twitter называет теракт в отношении российских военнослужащих на полигоне в Брянской области «богоугодным делом».

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Активизация «спящих»

По данным источников RT в окружении Навального, активность его команды и сейчас остаётся высокой, несмотря на положение осуждённого лидера. Так, объявивший о восстановлении работы штабов Навального Леонид Волков****** пытается выстроить их работу исходя из принципов максимальной децентрализации.

В настоящий момент в штабы рекрутировано уже порядка 9 тыс. человек. При этом координация работы полностью возложена на находящихся за границей активистов. Важным условием, поставленным Волковым, является минимизация затрат на поддержание сети сторонников. По данным RT, работа по рекрутингу и дальнейшему функционированию сети внутри России будет оплачиваться только верхушке координаторов, находящихся за границей. Рядовым активистам, а также координаторам в регионах денег выделять не предполагается.

Помимо этого, работа децентрализованных штабов в новом формате предполагает следование схеме, анонсированной белорусской оппозицией в 2021 году. Речь идёт о так называемом плане «Перемога». Как и в случае с предложенной Волковым платформой, белорусские оппозиционеры также регистрировали сторонников через специальные чат-боты в Telegram, указывали сферу профессиональной деятельности, а также возможный характер участия в деятельности подпольных групп оппозиции. По данным источника RT, команда Волкова проводила консультации с польскими спецслужбами, а также c белорусскими эмигрантскими проектами, в частности с БелСатом.

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По примеру «крёстных отцов»

В разговоре с RT юрист Илья Ремесло подтвердил возможность функционирования новых штабов Навального по схеме белорусской «Перемоги»:

«По моим сведениям, это будет белорусский сценарий. Такая же схема согласована Волковым с зарубежными кураторами и для России. В итоге будут какие-то отчётные акции, будут флешмобы, возможно, поджоги военкоматов. Но в целом те же белорусские силовики весьма успешно всех вычислили», — подчеркнул эксперт.

По мнению юриста, нет ничего удивительного в предъявлении обвинений в руководстве преступной деятельностью лицу, уже отбывающему наказание.

«Сообщения через адвокатов у Навального объективно возможность была передавать — это видно и по тому, как обновляются его соцсети. Ничего удивительного в удалённом руководстве преступной группой нет, есть известные случаи, когда мафиозные лидеры, «крёстные отцы», находясь в тюрьме, продолжали руководить».

Политолог Сергей Карнаухов в беседе с RT также заявил, что нет никакой разницы, в каком месте мог находиться Навальный.

«Неважно, где находился Навальный, это никогда ему не мешало совершать преступления. На самом деле странно, что нет ещё возбуждённого уголовного дела по госизмене».

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Эксперт также указал на то, что Навальный нигде не дезавуировал своё личное участие в ведении собственных социальных сетей, где распространяются призывы к экстремизму и терроризму.

«Навальный нигде публично не заявил, что социальные сети, ведущиеся от его имени, ему не принадлежат. В этой связи всё, что там написано и сказано, квалифицируется как сделанное им лично. Поэтому и отвечать ему придётся в рамках законодательства, его преследование обоснованно».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

*** Включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 14.01.2022.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.



***** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



****** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.





