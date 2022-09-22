«Должны ощущать ответственность»: источник рассказал о предстоящем суде над Навальным по обвинению в экстремизме

Как стало известно RT, основатель Фонда борьбы с коррупцией* Алексей Навальный в ближайшее время может предстать перед судом за руководство экстремистским сообществом и осуществление экстремистской деятельности. Обвинение ему уже предъявлено, подтвердили источники в правоохранительных органах.

ФБК Навального и ряд других аффилированных с ним структур летом прошлого года были признаны судом экстремистскими организациями и внесены Минюстом в реестр запрещённых, а сам оппозиционер отбывает наказание за целый ряд уголовных преступлений.

Новое уголовное дело связано с преступной деятельностью, которую Навальный, по версии следствия, осуществлял, уже будучи в заключении. По словам источников RT, особенно деструктивной эта деятельность оказалась на фоне СВО на Украине.

События, по итогам которых против Навального будут выдвинуты новые обвинения в экстремизме, происходили весной этого года. Согласно материалам дела, тогда руководство ФБК и лично его основатель призывали своих сторонников выходить на несогласованные митинги против проведения специальной военной операции.

Навальный призывал активистов в том числе к свержению государственного строя. По данным источников, он лично руководил действиями своих сторонников, которые следствие характеризует как экстремистские.

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Помимо самого Навального, которому грозит дополнительный 15-летний срок, с большой вероятностью к ответственности могут привлечь и людей из его ближайшего окружения, в частности экс-главу штабов Навального** Леонида Волкова***, экс-директора ФБК Ивана Жданова****, главу отдела расследований фонда Марию Певчих и бывшего главу юротдела ФБК Вячеслава Гимади.

В списках значатся

Уголовное дело против Навального, Волкова и Жданова о создании ими экстремистского сообщества Следственный комитет России возбудил в сентябре прошлого года. Ведомство также инициировало расследование участия в этом сообществе в отношении Любови Соболь***** и других лиц, причастных к деятельности ФБК.

В январе 2022 года Навальный, Соболь и их соратник Георгий Албуров были внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Чуть ранее в этот же список попали Волков и Жданов.

Однако после запрета деятельности ФБК в России Жданов, Певчих и супруга Навального Юлия стали директорами американского клона фонда — некоммерческой организации Anti-Corruption Foundation. Их имена, в частности, упоминаются в обновлённом реестре юрлиц штата Массачусетс.

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Как выяснил RT в своём расследовании, ранее в руководстве этого клона состояли Волков, обвиняемый в хищении 10 млн рублей при сборе донатов в пользу Навального Владимир Ашурков и разыскиваемый за хищение из Пробизнесбанка 28 млрд рублей бывший владелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк.

США были выбраны для удобства проведения транзакций: после признания российского фонда экстремистским он мог принимать пожертвования только через американский платёжный сервис Stripe.

Агенты на содержании

Сторонники Навального до сих пор продолжают вести экстремистскую деятельность, сказал в разговоре с RT экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

«Значительная часть сторонников Навального находятся на свободе, они продолжают своё дело, пускай и не в России, — говорит бывший сотрудник ФБК. — Там целый комплекс действий экстремистского содержания. Люди поддерживают террористический украинский режим, призывают к революции в России, выступают в поддержку противоправных действий в целом».

Серуканов отметил, что новый процесс против Навального важен как правовой сигнал.

«Сторонники Навального должны ощущать ответственность, — считает он. — Если оставить всё как есть, то они будут полагать, что через какое-то время вернутся в Россию и ничего им за экстремистскую деятельность не будет».

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В силу кардинально изменившийся внутри- и внешнеполитической ситуации в стране потенциал «уличной» активности оппозиции значительно упал, отмечает заместитель председателя комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Потенциал игры на обострение во многом утерян из-за резко изменившейся повестки. Все эти игры в «борьбу с коррупцией» уже никому не интересны, — говорит депутат Госдумы. — Все понимают, что это была демагогическая ширма для дестабилизации государства. И если раньше Навальный лавировал, например, в истории с Крымом, то теперешняя работа структуры ФБК на западную повестку и против СВО показывает, что это просто деятельность банальных иностранных агентов на содержании».

Депутат подчеркнул, что, призывая своих сторонников выходить на улицу под экстремистскими лозунгами, Навальный сам же фактически подставляет их, вовлекая в деятельность запрещённой структуры.

«На самом деле, если взять тот же процесс по так называемым донатам, то всё можно было бы сделать гораздо тоньше, нанять юристов, бухгалтеров. Навальный тут во многом сам подставился. И своих сторонников также подставляет, то выводя на улицы под экстремистскими лозунгами, то заставляя участвовать в мутных финансовых схемах», — отметил он.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

**** Включён Росфинмониторингом 14.01.2022 в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

***** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.