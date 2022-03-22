С отбыванием в колонии строгого режима: Навального осудили на девять лет по делу о мошенничестве и оскорблении судьи

Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве с пожертвованиями ФБК* и об оскорблении судьи. Гособвинение запрашивало 13 лет заключения по совокупности статей. Как отмечают юристы, Навальный не смог ответить на вопросы об экономической стороне своей деятельности и опровергнуть доказательства обвинения.

Алексей Навальный признан виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей и полутора годам ограничения свободы. Вердикт вынес Лефортовский районный суд Москвы в ходе выездного заседания в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Как сообщает ТАСС, анализируя доказательства, суд пришёл к выводу, что представленные прокуратурой материалы непротиворечивы и не опровергнуты стороной защиты. В свою очередь, показания свидетелей защиты расценены критически, а отрицание подсудимым вины суд счёл способом защиты от обвинений.

На предыдущем заседании гособвинение запросило для Навального 13 лет колонии строгого режима, 1,2 млн рублей штрафа и два года ограничения свободы по совокупности приговоров.

По данным следствия, он присвоил себе часть пожертвований, направленных на деятельность Фонда борьбы с коррупцией*. Второй эпизод разбирательства касался оскорбления судьи, которая выносила блогеру приговор за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. По итогам этого процесса, состоявшегося в феврале 2021 года, Навального обязали выплатить 850 тыс. рублей штрафа.

Юрист Илья Ремесло в беседе с RT назвал адекватным вынесенный Навальному приговор. По его словам, подсудимый не смог опровергнуть доказательства обвинения.

«Вместо этого были попытки дискредитировать свидетелей и потерпевших, а от вопросов, почему у него не сходятся отчёты о тратах пожертвований, почему у жены и подельников появились десятки миллионов рублей и почему он собирал деньги на выборы, будучи судимым и не имея права выдвигаться, он ответить не смог. Поэтому исход суда был понятен», — сказал Ремесло.

Он также отметил, что приговор станет хорошим уроком Навальному и его немногочисленным сторонникам.

«Перед законом все равны. Процесс показал, что никаким особенным Навальный не является, власть его переиграла без особых проблем, а сторонники и кураторы кинули его», — заключил юрист.

Отметим, что вскоре после заседания суда адвокатов Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали за создание помех движению транспорта к колонии. Сообщается, что юристы, заняв часть дороги, отвечали на вопросы журналистов и таким образом создали помехи для проезда транспорта. Позднее их отпустили из отделения МВД без составления протокола.

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Также в день вынесения вердикта страницу Навального в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали по решению Генпрокуратуры. В частности, в уведомлении ведомства говорится, что в этом аккаунте размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Уголовные дела в отношении Навального

В феврале 2017 года Навальный получил пять лет условно и 500 тыс. рублей штрафа в рамках дела «Кировлеса» о хищении у компании 16 млн рублей. В январе 2021-го его задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию из Германии после прохождения лечения. Во ФСИН рассказали, что причиной задержания стали многократные нарушения Навальным условий испытательного срока, назначенного ему ещё по одному уголовному делу, которое касалось хищения денежных средств фирмы Yves Rocher.

В феврале 2021 года Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене условного срока по делу Yves Rocher реальным. Навальному назначили наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима, при этом ему зачли период пребывания под домашним арестом.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.