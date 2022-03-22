Юрист Илья Ремесло прокомментировал новый приговор Навальному

В беседе с RT юрист Илья Ремесло назвал новый приговор Алексею Навальному адекватным и уточнил, что девять лет строгого режима будут «хорошим уроком» для него.

«Навальный не смог опровергнуть доказательства обвинения и мои расследования, которые я представил суду. Вместо этого были попытки дискредитировать свидетелей и потерпевших, а от вопросов, почему у него не сходятся отчёты о тратах пожертвований, почему у жены и подельников появились десятки миллионов рублей и почему он собирал деньги на выборы, будучи судимым и не имея права выдвигаться, он ответить не смог», ― пояснил Ремесло.

Юрист добавил, что данное наказание будет хорошим уроком подсудимому и его сторонникам.

«Процесс показал, что никаким особенным Навальный не является», ― отметил Ремесло.

Ранее Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам строго режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве. По данным следствия, Навальный присвоил себе часть пожертвований, направленных на деятельность ФБК* и Штабов**.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.