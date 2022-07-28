Певчих, Жданов и Юлия Навальная стали директорами американского ФБК

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RT
Супруга Алексея Навального Юлия, а также бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией»* Иван Жданов и глава отдела расследований ФБК Мария Певчих вошли в совет директоров американской некоммерческой организации Anti-corruption Foundation. Имена всех троих упоминаются в обновлённом реестре юрлиц штата Массачусетс.
Певчих, Жданов и Юлия Навальная стали директорами американского ФБК
  • РИА Новости

Бостонский фонд Anti-corruption Foundation опубликовал годовой отчёт без финансовых данных, согласно которому в состав руководства фонда вошли новые лица. Помимо перечисленных Жданова, Певчих и Юлии Навальной в фонде стала работать Анна Ведута, бывший пресс-секретарь Алексея Навального, которая заняла пост вице-президента Anti-corruption Foundation.

Ранее в руководство фонда входили только экс-сотрудник отдела расследований ФБК Леонид Волков (в качестве президента), исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков и бывший владелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк. 

В России Железняка обвиняют в хищении из Пробизнесбанка 28 млрд рублей. Ашуркова ищут с 2014 года по обвинению в хищении 10 млн рублей при сборе донатов в пользу Навального. Волкова объявили в розыск в феврале 2021 года по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги.

Как сообщал RT ранее, некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. была открыта 27 июля 2021 года, в штате Массачусетс. Создание этого фонда задумывалось как альтернатива российскому ФБК, который в России признан экстремистской организацией, и, следовательно, не имеет права вести какую-либо деятельность.

В качестве целей создания американского фонда в документе указано «участие в антикоррупционных и правозащитных проектах в США, России, Европе и остальном мире».

Также, по информации RT, США были выбраны для удобства проведения транзакций — после признания российского фонда экстремистским, он смог принимать пожертвования только через американский платёжный сервис Stripe.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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