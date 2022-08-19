Созданный для борьбы с госблокировкой сайтов стартап программиста ФБК оказался убыточным

Эстонская фирма Solar Labs OÜ программиста Фонда борьбы с коррупцией* Александра Литреева закрыла 2021 год с убытками, следует из реестра юрлиц Эстонии.

Отмечается, что некоторые клиенты недовольны внедрением политических слоганов в приложении.

Несмотря на отсутствие успехов, в мае Литреев открыл в Эстонии ещё одну фирму.

Как выяснил RT, 5 мая 2022 года IT-подрядчик ФБК Александр Литреев открыл в Эстонии фирму Litreev Technologies OÜ. В качестве вида деятельности указана разработка программного обеспечения. А в июле 2022 года его старая фирма — Solar Labs — опубликовала годовой финансовый отчёт.

Согласно документу, в 2021 году компания заработала €58 тыс. Расходы на собственную деятельность, включая зарплаты сотрудникам, составили €195 тыс. Таким образом, общий убыток достиг €137 тыс.

Для покрытия расходов компания взяла займ в размере € 161,8 тыс.

В «слове руководства», предваряющем отчёт, Литреев сообщил, что «финансовый результат соответствует ожиданиям» владельцев. К концу 2022 года компания планирует привлечь 5000 клиентов, которые будут регулярно оплачивать подписку на приложение, написано в отчёте.

При этом в магазине приложений Google у программы Литреева лишь чуть больше одной тысячи скачиваний. В магазине приложений Apple статистика загрузок не отображается.

Ряд клиентов недовольны тем, что перед регистрацией пользователю обязательно нужно согласиться с политическим слоганом, всплывающим в виде заставки.

«Удалил сразу после попытки втянуть меня в политику при регистрации учётной записи, — пишет пользователь Google Андрей. — Для работы dVPN реально нужно подтвердить [фразу] «Слава Украине!».

Solar Labs была открыта в апреле 2021 года в Таллине. Она занимается разработкой децентрализованного VPN и помогает пользователям заходить на заблокированные сайты. В ней работают девять человек — в основном это переехавшие из России IT-специалисты.

Как писал RT ранее, децентрализованные VPN позволяют обходить ограничения на посещение сайтов, наложенные государством. Основные пользователи литреевского dVPN — жители России, согласно статистике самих разработчиков, опубликованной в профильном IT-издании. На втором месте пользователи из США, на третьем — жители Туркменистана.

У основателя Solar Labs есть вид на жительство в Эстонии и украинский паспорт, сообщал RT. В соцсетях он активно поддерживает Украину, а в начале СВО публично сообщил, что организовал DDOS-атаку на российский портал «Госуслуги». После гневных комментариев своих подписчиков, которые не могли зайти в учётные записи, Литреев «отменил» кибератаку.



* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.