Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов

Роскомнадзор потребовал удалить из онлайн-магазинов IT-компаний приложение «Навальный». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что основанием для прекращения использования этого приложения является требование Генпрокуратуры России о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы ФБК*, в отношении которого Мосгорсуд вынес «решение о ликвидации и запрете деятельности на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности».

Ранее сообщалось, что Минюст внёс ФБК в список запрещённых организаций. Также в перечень внесены Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)** и общественное движение «Штабы Навального»***.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



*** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.