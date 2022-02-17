«Новые кошельки Навального»: фирма программиста ФБК в Эстонии разрабатывает способы обхода блокировки сайтов в России

IT-подрядчик Фонда борьбы с коррупцией* Александр Литреев разрабатывает сервис по обходу заблокированных Роскомнадзором сайтов, выяснил RT. Проект ведёт одна из двух его эстонских фирм — Solar Labs OÜ. Она была создана год назад и за это время, по данным финансового отчёта, уже заработала €40 тыс. Помимо IT-разработок, через фирмы Литреева может скрыто финансироваться ФБК Алексея Навального, считают эксперты. Если это «двойное дно» фирм станет предметом разбирательства следователей, в отношении их руководителя могут возбудить уголовное дело за содействие экстремистам. Для Литреева оно станет третьим по счёту.

Сторонник Навального и IT-подрядчик ФБК, 25-летний программист Александр Литреев родился в Ленинградской области, но живёт в Европе.

«С 2016 года он выполнял очень много IT-подрядов: как для кандидатов, которые шли от фонда на выборы, так и для самого ФБК и его друзей, — рассказал о работе Литреева экс-юрист ФБК Виталий Серуканов. — Это был такой домашний айтишник, которому все доверяли».

С тех пор у Литреева появился паспорт Украины, бизнес и вид на жительство в Эстонии. В 2020 году он уехал туда, спасаясь от уголовного преследования: его обвиняют в покупке наркотиков (ст. 228 УК РФ) и сокрытии двойного гражданства (ст. 330.2 УК РФ).

Литреев — общественник, автор Telegram-канала о кибербезопасности — известен также тем, что организовал ложные блокировки Первого канала, РЖД, Mail.ru и других ресурсов. Кроме того, он разработал сервис, публикующий персональные данные силовиков, и проект «Красная кнопка» для помощи задержанным на митингах.

Новый проект Литреева, как выяснил RT, призван помочь обходить законодательный запрет на доступ в России к определённой информации. Для этого программист создаёт свой VPN — но не обычный.

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«В обход блокировок»

Покинув Россию при помощи сотрудников дипмиссии Эстонии и спровоцировав дипломатический скандал, Литреев сосредоточился на новом проекте. В апреле 2021 года открыл в Эстонии своё второе по счёту юрлицо — Solar Labs OÜ.

Согласно годовому отчёту компании, за первые два квартала существования она заработала €40 тыс.

Ещё €3,3 тыс. в 2020 году заработала его первая компания — Vee Security OÜ. Тремя годами ранее эта фирма разработала прокси-сервис для обхода блокировки Telegram.

Из публикаций в телеграм-канале Литреева известен основной проект, который делает новая Solar Labs. Это децентрализованный VPN-сервис под названием Sentinel.

Протокол VPN (Virtual private network) позволяет скрывать IP-адрес компьютера или смартфона: сайты, на которые заходят через VPN, не видят реального местоположения пользователя. Поэтому VPN часто используют, чтобы попасть на онлайн-ресурсы, заблокированные на определённой территории на законодательном уровне. Например — на территории России Роскомнадзором.

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Российские госорганы относятся к VPN скорее негативно: использование этого протокола не считается правонарушением, но РКН регулярно блокирует отдельных поставщиков таких услуг, потому что они позволяют заходить на запрещённые в России ресурсы.

Согласно опубликованному на сайте Sentinel манифесту, проект будет отличаться от других подобных программ. Обычно владелец VPN-сервиса знает всё о своём клиенте: с какого компьютера и из какой страны пользователь выходит в сеть, на какой сайт попадает через VPN.

То есть система не анонимная: правоохранительные органы могут затребовать информацию о клиентах, а хакеры — взломать центральные серверы. Литреев же обещает сделать сервис децентрализованным, то есть не зависящим ни от серверов, ни от владельца. Этот протокол называют dVPN, и анонимность в такой сети будет выше, чем в обычном VPN.

Как правило, работу децентрализованных систем обеспечивают сами её пользователи: предоставляют место на диске компьютера, обеспечивают сетевые соединения, ставят мощные видеокарты для добычи криптомонет. В случае с децентрализованным VPN вы попадаете в интернет через случайное устройство, принадлежащее другому пользователю dVPN.

Виртуальная маскировка

В отличие от обычного, dVPN подключает пользователя не к единому серверу, куда обращаются тысячи таких же, а к случайному узлу, объяснил RT на условиях анонимности программист Андрей, бывший технический консультант управления «К» МВД.

«Это может быть телефон, ноутбук или сервер добровольца на другом конце света, который разрешил использовать его, — говорит программист. — Пока это устройство включено или пока владелец не закрыл доступ, ваш интернет-трафик пропускается сквозь чужое устройство. Так вы маскируетесь от госорганов или владельцев сайтов: правоохранительным органам становится сложнее узнать, куда вы заходите и какие файлы скачиваете, а сайты не видят, кто конкретно к ним заходит».

На отсутствии единого центра построены принципы криптовалют, торрентов и анонимной сети Tor, через которую выходят в даркнет.

«Власти любой страны ничего не могут поделать: блокировка отдельных узлов бессмысленна, а целиком воздействовать на систему невозможно, иначе придётся отключать половину интернета в мире, — объясняет эксперт. — По этой же причине Роскомнадзору будет сложнее заблокировать новое детище Литреева, если он реализует свою идею».

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Лихие заработки

По данным госорганов Эстонии, в компанию Solar Labs OÜ официально трудоустроены четыре сотрудника со средней зарплатой €1,7 тыс. А сам основатель компании не чужд роскоши. Так, осенью 2021-го Литреев оформлял заказ на новую Tesla за $60 тыс. — столько все его фирмы официально заработали за год. В своём Telegram-канале он писал, что пытался заказать электрокар онлайн, однако из-за сложностей с доставкой и техподдержкой отказался от Tesla и вместо этого купил внедорожник BMW.

Это уже вторая его машина аналогичной марки. Годом ранее Литреев хвастался в своём Twitter, как гоняет по Свердловской области на BMW со скоростью свыше 200 км/ч. При этом, судя по тому что сам программист написал в соцсети, он был уверен в своей безнаказанности, раз на его машине эстонские номера.

«Я в России, номера ЕС, камеры штрафы не выписывают», — подписал он опубликованную фотографию спидометра BMW со стрелкой на 200 км/ч.

Альтернативное финансирование

Опрошенные RT эксперты допускают, что фирмы Литреева могут быть использованы для перевода грантовых денег российскому ФБК.

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Он — не единственный из сотрудников и партнёров ФБК, кто открыл фирмы в Прибалтике. Как писал RT, в Латвии есть фирма у сотрудника отдела расследований Георгия Албурова. В Литве живут юрист ФБК Любовь Соболь и экс-глава штабов Навального Леонид Волков, который открыл бизнес в Вильнюсе. А в Эстонии обосновалась команда Михаила Ходорковского: олигарх зарегистрировал там свои медиаактивы из-за удобства управления и низких административных затрат.

С момента вступления в силу решения суда о признании ФБК экстремистской организацией любое пожертвование фонду рассматривается как финансирование экстремизма, напоминает член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, полковник МВД в отставке Иван Соловьёв.

«Когда закрылась возможность получать финансирование за счёт прямых западных донатов и пожертвований сочувствующих, встал вопрос создания схемы сохранения финансовой устойчивости организации и её активных членов, — говорит эксперт. — В старой Европе серьёзное налоговое и антиотмывочное законодательство. Поэтому в качестве стран-держателей новых кошельков Навального были избраны прибалтийские страны, которые готовы закрывать глаза на финансовые и налоговые нарушения».

По мнению юриста, создание фирм в Литве и Эстонии, где учредителями выступают бывшие топ-менеджеры команды Навального, «является схемой по удержанию на плаву почившей в бозе экстремистской организации».

«Заявленная прибыль не является в прямом смысле результатом предпринимательской деятельности прибалтийских «коммерсантов», — считает Соловьёв. — Это им подкидывают на жизнь их старые хозяева».

По его словам, российские правоохранительные органы способны отследить не только источники поступления средств в эти фирмы, но и кому и на что будут направлены эти средства в дальнейшем.

Фирмы сбежавших оппозиционеров за рубежом не подчиняются российским законам, поэтому могут открыто переводить деньги запрещённым в России организациям, соглашается руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Думаю, что через фирмы друзей Навального за рубежом спокойно могут прокачивать финансирование в пользу ФБК, — отметил Бородин. — Его сторонники сбежали от преследования за границу и выработали такой инструмент».

С точки зрения российских законов, отмечает эксперт, это уголовное преступление — руководители и владельцы этих фирм могут быть привлечены к ответственности за финансирование экстремистской деятельности. В частности, международный запрос местным властям может направить Генпрокуратура.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.