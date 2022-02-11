Бывший юрист ФБК прокомментировал объявление в розыск экс-координатора штаба Навального Екатерины Остапенко

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Запоздалым решением назвал объявление в розыск бывшего координатора штаба Навального* во Владивостоке Екатерины Остапенко экс-юрист ФБК** Виталий Серуканов. По его словам, Остапенко уже покинула Россию в мае прошлого года и не намерена возвращаться.
Бывший юрист ФБК прокомментировал объявление в розыск экс-координатора штаба Навального Екатерины Остапенко
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«Лучше поздно, чем никогда. Но Остапенко уже ничего не связывает с Россией, и возвращаться она не собирается — ищет тёпленькое местечко где-то в Европе. Главная её цель — жить на политические гранты», ― считает Серуканов.

Информация о розыске бывшего координатора штаба Навального* во Владивостоке Екатерины Остапенко появилась на официальном сайте МВД России.

Ранее в своём расследовании RT писал, что многие соратники Алексея Навального покинули Россию и проживают сейчас в ближнем зарубежье и США. Некоторые из них продолжили за границей политическую деятельность. 

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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