Признал вину: в Екатеринбурге у создателя «Красной кнопки» Александра Литреева нашли наркотики

В Екатеринбурге суд арестовал сооснователя и руководителя IT-компании Vee Security Александра Литреева по обвинению в хранении наркотиков. У него были обнаружены две таблетки MDMA, он признал вину. Литреев известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах «Красная кнопка», которое автоматически определяет отделение МВД, в которое доставили человека, и передаёт информацию правозащитникам.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева по обвинению в приобретении и хранении наркотиков.

«Заключён под стражу на два месяца по 22 апреля включительно», — сообщили в пресс-службе суда.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля в Екатеринбурге, где планировал остановиться. По словам юриста, во время осмотра на месте задержания у его подзащитного никаких запрещённых веществ найдено не было.

«В этот момент у него ничего не нашли. Две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма были найдены у Литреева 22 февраля при личном досмотре в отделе полиции Екатеринбурга», — пояснил он ТАСС.

Вместе с Литреевым была его подруга, которая проходит по делу как свидетель, отметил адвокат.

Бушмаков добавил, что его подзащитный полностью признал вину. Он пояснил, что в ходе заседания защита обратилась к суду с просьбой не арестовывать Литреева, так как он ухаживает за больной матерью. Сам Литреев в суде заявил, что не намерен скрываться от следствия и готов сдать свой заграничный паспорт.

Адвокат также сообщил, что мужчина не имеет регистрации на территории России, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург он приехал в гости.

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Александр Литреев известен тем, что создал приложение «Красная кнопка» для задержанных на митингах. Приложение автоматически определяет отделение МВД, в которое доставили человека, сообщает о произошедшем заранее выбранным друзьям и родственникам, а также информирует о задержании правозащитные организации.

В разговоре с TJ Литреев заявил, что разработкой «Красной Кнопки» он занимался вместе со специалистами из своей дизайнерской студии. Они создали алгоритм, который равномерно распределяет заявки между правозащитными организациями.

«Каждая поданная заявка, прошедшая спам-фильтр, также проверяется вручную правозащитниками. Спам-фильтр же работает по алгоритмам, которые мы не раскрываем», — рассказывал он.

Помимо этого, компания Литреева Vee Security предлагала прокси-сервис для обхода установленных Роскомнадзором блокировок мессенджера Telegram.

Как сообщало издание РБК, Литреев и несколько его единомышленников зарегистрировали компанию в Эстонии в 2018 году и разработали одноимённый бесплатный сервис по предоставлению прокси-серверов. Когда в апреле 2018-го Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера, разработанног осоздателем «Вконтакте» Павлом Дуровым, Литреев начал активно распространять ссылки на свой IT-продукт. В результате аудитория Vee Security примерно за два месяца выросла в 30 раз.

Физически серверы Vee Security находятся в Европе. Других технических деталей работы Литреев не приводит. Помимо России, прокси от Vee Security популярен в Иране, где Telegram регулярно сталкивается с блокировками.

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Стоит отметить, в 2017 году Роскомнадзор попросил МВД проверить Литреева и активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Владислава Здольникова на предмет организации ложных блокировок сайтов. В ведомстве заявили, что молодые люди воспользовались уязвимостью в системе блокировок, чтобы ограничивать доступ к сайтам, не входящим в «чёрный список» ведомства.

В августе прошлого года Литреев также запустил проект «Русский слон», заявленная цель которого — деанонимизиоровать сотрудников полиции и Росгвадрии, превышающих должностные полномочия и участвующих в разгоне протестных акций с применением насилия. В интервью «Открытым медиа» он рассказал, что пользователи сами смогут загружать на сайт доказательства нарушений в виде фото- и видеодокументов, а также отмечал, что благодаря новому проекту силовикам станет «сложнее уходить от ответственности». Кроме собственно раскрытия данных сотрудников МВД и Росгвардии, которые якобы выходили за рамки своих полномочий, авторы проекта, по их словам, надеялись, что он поможет привлечь таких силовиков к уголовной ответственности.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.