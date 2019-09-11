Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram

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Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.
Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram
  • Reuters

Как уточняет агентство, СМИ ранее сообщили, что в начале августа в одном из Telegram-каналов были опубликованы данные более трёх тысяч человек. По данным СМИ, Роскомнадзор отказался реагировать на обращение гражданина в связи с публикацией этих данных.

В ведомстве отметили, что на момент подготовки ответа на обращение файл Excel, который появился в одном из Telegram-каналов, был недоступен.

«Насколько нам известно, файл был удалён администраторами чата и канала. В связи с этим достоверно установить факт неправомерного использования персональных данных граждан не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Как указывается, для подтверждения или опровержения фактов неправомерной обработки данных ведомство обязано идентифицировать такое нарушение по существу доводов.

Это могут быть материалы, содержащие персональные данные заявителя, URL-адреса.

«Кроме того, внеплановые проверки, как было указано заместителем руководителя Роскомнадзора по ЦФО в ответе, могут проводиться только при условии наличия в обращении материалов, подтверждающих факт нарушения их прав», — подчёркивается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор внёс интернет-форум в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных в связи с размещением базы с информацией о 900 тыс. клиентов российских банков. 

В августе ведомство обратилось в суд с иском о блокировке сайтов с личными данными россиян.

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