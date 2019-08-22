Роскомнадзор потребовал заблокировать сайты с личными данными россиян

Короткая ссылка
Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке сайтов с личными данными россиян. По данным ведомства, владельцы этих ресурсов требовали деньги за удаление личной информации.
Роскомнадзор потребовал заблокировать сайты с личными данными россиян
  • ©pixabay.com

Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

«Установлено, что владельцы сайтов размещали персональные данные пользователей социальных сетей, которые на момент рассмотрения Роскомнадзором обращений граждан были удалены либо были неактуальны. При этом, по условиям правонарушителей, удаление такой информации было возможно только за отдельную плату», — указывается в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что у администрации сайтов также отсутствовала информация, подтверждающая наличие у них согласия граждан на обработку их персональных данных.

Уточняется, что нарушения были обнаружены на 18 интернет-ресурсах.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить