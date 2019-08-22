Роскомнадзор потребовал заблокировать сайты с личными данными россиян

Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке сайтов с личными данными россиян. По данным ведомства, владельцы этих ресурсов требовали деньги за удаление личной информации.

Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

«Установлено, что владельцы сайтов размещали персональные данные пользователей социальных сетей, которые на момент рассмотрения Роскомнадзором обращений граждан были удалены либо были неактуальны. При этом, по условиям правонарушителей, удаление такой информации было возможно только за отдельную плату», — указывается в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что у администрации сайтов также отсутствовала информация, подтверждающая наличие у них согласия граждан на обработку их персональных данных.

Уточняется, что нарушения были обнаружены на 18 интернет-ресурсах.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.