Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«Материалы на страницах сайтов… оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров были направлены соответствующие уведомления об удалении противоправной информации, но эти требования не были выполнены.

Ранее в ведомстве заявили, что YouTube заблокировал видео, которое оскорбляет государственные символы России.