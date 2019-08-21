Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

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Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
  • ©pixabay.com

«Материалы на страницах сайтов… оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров были направлены соответствующие уведомления об удалении противоправной информации, но эти требования не были выполнены.

Ранее в ведомстве заявили, что YouTube заблокировал видео, которое оскорбляет государственные символы России. 

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