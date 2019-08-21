Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
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«Материалы на страницах сайтов… оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров были направлены соответствующие уведомления об удалении противоправной информации, но эти требования не были выполнены.
Ранее в ведомстве заявили, что YouTube заблокировал видео, которое оскорбляет государственные символы России.