YouTube заблокировал ролик с оскорблением флага России

Сервис YouTube заблокировал видеозапись, которая оскорбляет государственные символы России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Роскомнадзора.

«После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России», — говорится в сообщении.

Как пишут «Известия», в ведомстве напомнили, что неоднократно направляли в Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что Google проигнорировал три запроса ведомства об удалении в YouTube контента с оскорблением госсимволов России.

В июне YouTube заблокировал ролик, в котором лидеры бандформирований и экстремистские организации заявляли о неуважении к государственному гербу России.