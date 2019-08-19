YouTube заблокировал ролик с оскорблением флага России

Короткая ссылка
Сервис YouTube заблокировал видеозапись, которая оскорбляет государственные символы России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Роскомнадзора.
YouTube заблокировал ролик с оскорблением флага России
  • Reuters

«После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России», — говорится в сообщении.

Как пишут «Известия», в ведомстве напомнили, что неоднократно направляли в Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что Google проигнорировал три запроса ведомства об удалении в YouTube контента с оскорблением госсимволов России. 

В июне YouTube заблокировал ролик, в котором лидеры бандформирований и экстремистские организации заявляли о неуважении к государственному гербу России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить