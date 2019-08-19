YouTube заблокировал ролик с оскорблением флага России
- Reuters
«После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России», — говорится в сообщении.
Как пишут «Известия», в ведомстве напомнили, что неоднократно направляли в Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.
Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что Google проигнорировал три запроса ведомства об удалении в YouTube контента с оскорблением госсимволов России.
В июне YouTube заблокировал ролик, в котором лидеры бандформирований и экстремистские организации заявляли о неуважении к государственному гербу России.