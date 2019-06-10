YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России экстремистами

Короткая ссылка
Видеохостинг YouTube заблокировал ролик, в котором лидеры бандформирований и экстремистские организации заявляли о неуважении к государственному гербу России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России экстремистами
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Как отмечается, доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе Шамиля Басаева, и агитационным материалам экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу России был заблокирован после уведомления Роскомнадзора.

«Уведомление отправлено на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генеральной прокуратуры в рамках исполнения федерального закона от N30-ФЗ (так называемый закон о неуважении к государственным символам)», — говорится в сообщении.

Ранее YouTube объявил об усилении работы по борьбе с видео, содержащими шовинистические материалы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить