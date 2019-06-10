YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России экстремистами
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- РИА Новости
Как отмечается, доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе Шамиля Басаева, и агитационным материалам экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу России был заблокирован после уведомления Роскомнадзора.
«Уведомление отправлено на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генеральной прокуратуры в рамках исполнения федерального закона от N30-ФЗ (так называемый закон о неуважении к государственным символам)», — говорится в сообщении.
Ранее YouTube объявил об усилении работы по борьбе с видео, содержащими шовинистические материалы.