YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России экстремистами

Видеохостинг YouTube заблокировал ролик, в котором лидеры бандформирований и экстремистские организации заявляли о неуважении к государственному гербу России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как отмечается, доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований, в том числе Шамиля Басаева, и агитационным материалам экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу России был заблокирован после уведомления Роскомнадзора.

«Уведомление отправлено на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генеральной прокуратуры в рамках исполнения федерального закона от N30-ФЗ (так называемый закон о неуважении к государственным символам)», — говорится в сообщении.

Ранее YouTube объявил об усилении работы по борьбе с видео, содержащими шовинистические материалы.