YouTube запретил шовинистические видео

Видеохостинг YouTube заявил об усилении работы по борьбе с видео, содержащими шовинистические материалы.

Как передаёт РИА Новости, компания ещё в 2017 году ввела ряд ограничений в отношении роликов с подобным контентом.

«Сегодня (5 июня. — RT) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы... базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, религия», — говорится в соответствующем заявлении.

В феврале СМИ сообщали, что социальная сеть Facebook приняла решение полностью отказаться от приложений, позволяющих следить за пользователями гаджетов.