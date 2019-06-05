YouTube запретил шовинистические видео

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Видеохостинг YouTube заявил об усилении работы по борьбе с видео, содержащими шовинистические материалы.
YouTube запретил шовинистические видео
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, компания ещё в 2017 году ввела ряд ограничений в отношении роликов с подобным контентом.

«Сегодня (5 июня. — RT) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы... базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, религия», — говорится в соответствующем заявлении.

В феврале СМИ сообщали, что социальная сеть Facebook приняла решение полностью отказаться от приложений, позволяющих следить за пользователями гаджетов. 

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