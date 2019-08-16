Google не стал удалять ролик с оскорблением герба России
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Об этом сообщает ТАСС.
«Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», — добавили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что речь идёт о ролике, снятом, как следует из названия, в Одессе; на видео неизвестные сжигают российский флаг и производят оскорбительные действия в отношении герба.