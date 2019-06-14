Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян
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«В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включён форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков», — заявили в Роскомнадзоре.
Указывается, что в настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в результате двух утечек в конце мая личные данные 900 тыс. клиентов российских банков оказались в открытом доступе.
После этого пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил, что ведомство изучает ситуацию с утечкой личных данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.