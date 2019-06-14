Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян

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Роскомнадзор внёс интернет-форум phreaker.pro в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных в связи с размещением базы с информацией о 900 тыс. клиентов российских банков. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян
  • ©pixabay.com

«В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включён форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков», — заявили в Роскомнадзоре.

Указывается, что в настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в результате двух утечек в конце мая личные данные 900 тыс. клиентов российских банков оказались в открытом доступе.

После этого пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский заявил, что ведомство изучает ситуацию с утечкой личных данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.

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