«Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян
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По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка. Информация собиралась несколько лет назад, однако существенная её часть актуальна и в настоящее время.
Отмечается, что в первой базе фигурируют преимущественно жители Северо-Западного федерального округа, причём в ней содержатся сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.
Наиболее многочисленной оказалась база клиентов ОТП Банка, — в ней оказались 800 тыс. граждан по всей стране.
Комментируя ситуацию, в ОТП банке заявили, что утечки не зафиксировали, в двух других пообещали провести проверку.
В апреле сообщалось об утечке чёрного списка банковских клиентов.