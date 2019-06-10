«Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян

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Личные данные около 900 тысяч клиентов российских банков оказались в открытом доступе в результате двух утечек в конце мая, пишет газета «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян
  • © РИА Новости

По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка. Информация собиралась несколько лет назад, однако существенная её часть актуальна и в настоящее время. 

Отмечается, что в первой базе фигурируют преимущественно жители Северо-Западного федерального округа, причём в ней содержатся сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.

Наиболее многочисленной оказалась база клиентов ОТП Банка, — в ней оказались 800 тыс. граждан по всей стране.

Комментируя ситуацию, в ОТП банке заявили, что утечки не зафиксировали, в двух других пообещали провести проверку.

В апреле сообщалось об утечке чёрного списка банковских клиентов.

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