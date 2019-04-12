«Коммерсантъ» узнал об утечке чёрного списка банковских клиентов

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Данные банковских клиентов из чёрного списка Центробанка, которым отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов, оказались в интернете. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ» узнал об утечке чёрного списка банковских клиентов
  • РИА Новости

По данным издания, речь идёт о 120 тыс. физических и юридических лиц. По гражданам в открытом доступе доступны ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта. По индивидуальным предпринимателям можно найти ФИО и ИНН, по компаниям — наименование, ИНН и ОГРН.

Записи датируются периодом с 26 июня по 6 декабря 2017 года — с первой даты регулятор начал рассылать финансовым организациям чёрный список клиентов.

В ЦБ возложили ответственность за утечку на банки, Росфинмониторинг также отрицает свою вину, говорится в материале. 

По словам экспертов, для лиц из списка распространение этих сведений может обернуться проблемами при устройстве на работу и заключении сделок с контрагентами.

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