Роскомнадзор прокомментировал утечку личных данных клиентов банков

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой личных данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Мы взяли у издания ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию», — цитирует его ТАСС.

Ампелонский отметил, что она выглядит вопиющей, поскольку создаёт большие риски нарушения прав граждан.

В РКН проинформировали, что форум, разместивший базу данных для платного скачивания, является интернациональным ресурсом, который зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а сервера находятся в Германии.

По словам Ампелонского, есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой ресурса в России, ведомство планирует так и поступить после проработки юридических деталей.

Ранее газета «Коммерсантъ» рассказала об утечке данных 900 тыс. россиян.