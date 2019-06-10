Роскомнадзор прокомментировал утечку личных данных клиентов банков

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Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой личных данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Роскомнадзор прокомментировал утечку личных данных клиентов банков
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мы взяли у издания ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию», — цитирует его ТАСС.

Ампелонский отметил, что она выглядит вопиющей, поскольку создаёт большие риски нарушения прав граждан.

В РКН проинформировали, что форум, разместивший базу данных для платного скачивания, является интернациональным ресурсом, который зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а сервера находятся в Германии.

По словам Ампелонского, есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой ресурса в России, ведомство планирует так и поступить после проработки юридических деталей.

Ранее газета «Коммерсантъ» рассказала об утечке данных 900 тыс. россиян.

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