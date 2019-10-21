Спецпредставитель президента заявил, что Telegram в России не запрещён

В России нет запрета на использование мессенджера Telegram, заявил спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Первое, Telegram в России не запрещён. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на (базе. — RT) 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — цитирует ТАСС Пескова.

Как уточняет агентство, об этом он заявил в ходе выступления на сессии международного форума «Открытые инновации».

Комментируя ситуацию с блокировкой IP-адресов, которые использует Telegram, Песков отметил, что это стало стимулом для развития технологических решений и стартапов в данной сфере.

«У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram», — добавил он.

Как отметил Песков, это «немного необычная польза», однако она, «безусловно, в этой истории есть».

В мае 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что ряд чиновников продолжает использовать Telegram, это их выбор.

Он отмечал, что суд признал мессенджер «запрещённым на территории» России.

Тогда Жаров подчёркивал, что Роскомнадзор добьётся успеха в блокировке Telegram.