Жаров рассказал об использовании Telegram чиновниками

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Некоторые чиновники продолжают пользоваться мессенджером Telegram, и это их выбор, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Жаров рассказал об использовании Telegram чиновниками
  • Reuters

«Некоторые чиновники продолжают пользоваться Telegram — это вопрос личной ответственности и личный выбор каждого чиновника», — приводит РИА Новости его слова.

Жаров напомнил, что суд признал Telegram «запрещённым на территории Российской Федерации».

«Пользоваться им или не пользоваться — это решение каждого человека», — добавил он.

Ранее Жаров заявил, что Роскомнадзор обсуждает с Google и Apple возможность удаления Telegram из онлайн-магазинов. 

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