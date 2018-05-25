Жаров рассказал об использовании Telegram чиновниками
- Reuters
«Некоторые чиновники продолжают пользоваться Telegram — это вопрос личной ответственности и личный выбор каждого чиновника», — приводит РИА Новости его слова.
Жаров напомнил, что суд признал Telegram «запрещённым на территории Российской Федерации».
«Пользоваться им или не пользоваться — это решение каждого человека», — добавил он.
Ранее Жаров заявил, что Роскомнадзор обсуждает с Google и Apple возможность удаления Telegram из онлайн-магазинов.