Роскомнадзор ведёт диалог с Google и Apple по поводу удаления приложения Telegram

Роскомнадзор находится в диалоге с компаниями Google и Apple по поводу удаления приложения Telegram в онлайн-магазинах. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Диалог с Google и Apple по этому вопросу идёт. Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы — другой... Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», — цитирует Интерфакс Жарова.

По его словам, юристы ведомства и данных компаний «по-разному толкуют третий пункт решения суда, который говорит о том, что Роскомнадзор и иные юридические лица должны ограничить доступ к приложению».

«Они не хотят признавать себя «иными лицами», они хотят прямого требования к компаниям», — добавил он.

Ранее, как писала газета «Известия», Жаров заявил, что ведомство добьётся успеха в блокировке Telegram.