Жаров заявил, что Роскомнадзор добьётся успеха в блокировке Telegram

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Роскомнадзор добьётся успеха в блокировке мессенджера Telegram.

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров в интервью «Известиям».

«Полная блокировка Telegram — это процесс. У нас был опыт с менее сложным технически мессенджером — интернет-рацией Zello. Он заблокирован. На это ушло около четырёх месяцев. Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха», — заявил Жаров.

Он отметил, что ведомство больше не будет блокировать подсети, а станет работать «точечно».

Ранее Жаров анонсировал проведение комплексной проверки Facebook и WhatsApp.

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