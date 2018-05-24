Жаров анонсировал проведение комплексной проверки Facebook и WhatsApp

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До декабря 2018 года Роскомнадзор проверит действия Facebook и WhatsApp на соответствие российскому законодательству, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

«Совершенно точно до декабря 2018 года проведём комплексную проверку компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации на соответствие их действий нашему законодательству, локализации баз данных наших граждан на территории нашей страны, исполнения законов по удалению запрещённой информации», — сказал Жаров.

По его словам, по результатам этой проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что Жаров провёл встречу с представителями компании Facebook — руководителем по связям с государственными организациями Европейского союза Томасом Кристенсеном и директором по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэллой Чех. Отмечается, что Роскомнадзор и Facebook договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к проведению проверки.

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