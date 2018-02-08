Роскомнадзор проинформировал Facebook о проверке компании во второй половине 2018 года

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров провёл встречу с представителями компании Facebook — руководителем по связям с государственными организациями Европейского союза Томасом Кристенсеном и директором по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэллой Чех.
Роскомнадзор проинформировал Facebook о проверке компании во второй половине 2018 года
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

«В ходе встречи обсуждались вопросы исполнения компанией Facebook на территории России норм и требований российского законодательства. Ответственные лица компании были проинформированы, что во второй половине 2018 года в отношении Facebook будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор и Facebook договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к данной проверке.

В сентябре в Роскомнадзоре предупредили, что Facebook может прекратить работу в России в 2018 году. Как заявил в декабре глава российского ведомства Александр Жаров, ожидается, что руководство социальной сети Facebook проявит инициативу в организации встречи.

Ранее Роскомнадзор направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram.

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