В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, IT-специалист заключён под стражу сроком на два месяца.
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что Литреев живёт в Санкт-Петербурге, его задержали вечером 22 февраля у отеля, где он собирался поселиться.
По данным местных СМИ, при нём обнаружили две таблетки MDMA.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК за приобретение и хранение наркотических средств.
Литреев известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах.