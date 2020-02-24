В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.
В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, IT-специалист заключён под стражу сроком на два месяца.

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что Литреев живёт в Санкт-Петербурге, его задержали вечером 22 февраля у отеля, где он собирался поселиться. 

По данным местных СМИ, при нём обнаружили две таблетки MDMA.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК за приобретение и хранение наркотических средств.

Литреев известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах.

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