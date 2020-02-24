В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.

Как передаёт РИА Новости, IT-специалист заключён под стражу сроком на два месяца.

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что Литреев живёт в Санкт-Петербурге, его задержали вечером 22 февраля у отеля, где он собирался поселиться.

По данным местных СМИ, при нём обнаружили две таблетки MDMA.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК за приобретение и хранение наркотических средств.

Литреев известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах.