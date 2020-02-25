У арестованного IT-специалиста Литреева нашли несколько заграничных паспортов

Арестованный судом Александр Литреев, обвиняемый в хранении наркотиков, имеет несколько заграничных паспортов. Об этом свидетельствует опубликованное адвокатом Литреева Алексеем Бушмаковым постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте.

«Суд принимает во внимание существенные риски того, что подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда», — говорится в постановлении.

Там отмечается, что к такому выводу суд пришёл на основании анализа исследованных в ходе судебного заседания материалов.

«Регистрации на территории Российской Федерации Литреев А.В. не имеет, при этом длительное время трудоустроен в организации, расположенной за пределами Российской Федерации, где и проживает большую часть времени. При этом у Литреева А.В. имеется ряд заграничных паспортов, один из которых находится на оформлении визы ещё в одно государство», — говорится в документе.

В постановлении подчёркивается, что при этом Литреев не состоит в браке и у него нет детей.

«Анализ вышеизложенных обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на наличие у Литреева А.В. родственников на территории Российской Федерации, у него имеется реальная возможность перемещения по значительному числу других государств», — говорится в документе.

В нём указывается, что предварительное расследование по уголовному делу «находится на первоначальном этапе».

24 февраля суд в Екатеринбурге арестовал сооснователя и руководителя IT-компании Vee Security Александра Литреева по обвинению в хранении наркотиков.

У IT-специалиста были обнаружены две таблетки MDMA, он признал вину.

Литреев известен тем, что создал приложение «Красная кнопка» для задержанных на митингах, которое автоматически определяет отделение МВД, куда доставили человека, и передаёт информацию правозащитникам.

Адвокат Алексей Бушмаков рассказывал, что Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля в Екатеринбурге, где планировал остановиться. По словам юриста, во время осмотра на месте задержания у его подзащитного никаких запрещённых веществ найдено не было.

Подробнее — в материале RT.