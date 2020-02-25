У арестованного IT-специалиста Литреева нашли несколько заграничных паспортов
«Суд принимает во внимание существенные риски того, что подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда», — говорится в постановлении.
Там отмечается, что к такому выводу суд пришёл на основании анализа исследованных в ходе судебного заседания материалов.
«Регистрации на территории Российской Федерации Литреев А.В. не имеет, при этом длительное время трудоустроен в организации, расположенной за пределами Российской Федерации, где и проживает большую часть времени. При этом у Литреева А.В. имеется ряд заграничных паспортов, один из которых находится на оформлении визы ещё в одно государство», — говорится в документе.
В постановлении подчёркивается, что при этом Литреев не состоит в браке и у него нет детей.
«Анализ вышеизложенных обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на наличие у Литреева А.В. родственников на территории Российской Федерации, у него имеется реальная возможность перемещения по значительному числу других государств», — говорится в документе.
В нём указывается, что предварительное расследование по уголовному делу «находится на первоначальном этапе».
24 февраля суд в Екатеринбурге арестовал сооснователя и руководителя IT-компании Vee Security Александра Литреева по обвинению в хранении наркотиков.
У IT-специалиста были обнаружены две таблетки MDMA, он признал вину.
Литреев известен тем, что создал приложение «Красная кнопка» для задержанных на митингах, которое автоматически определяет отделение МВД, куда доставили человека, и передаёт информацию правозащитникам.
Адвокат Алексей Бушмаков рассказывал, что Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля в Екатеринбурге, где планировал остановиться. По словам юриста, во время осмотра на месте задержания у его подзащитного никаких запрещённых веществ найдено не было.
Подробнее — в материале RT.