В США поприветствовали «мужество» Прибалтики в борьбе с «агрессией» России

Американский сенатор-демократ Дик Дурбин вместе с группой коллег внёс на рассмотрение конгресса проект резолюции, в которой приветствуется «мужество» прибалтийских государств, проявляемое ими в борьбе с «российской агрессией». Документ посвящён 100-летию дипотношений США со странами Прибалтики. RT ознакомился с разработанным американской стороной текстом.

Авторы документа констатируют приверженность Прибалтики политике НАТО и ЕС, идее продвижения «демократических ценностей» и «защиты прав человека» в Восточной Европе перед лицом «агрессии» со стороны некоторых государств региона.

Говоря о подобной якобы недружественной политике извне, американские сенаторы имеют в виду в первую очередь Россию.

Так, по их словам, Москва якобы ведёт в Прибалтике «агрессивную кампанию по дезинформации», проводит «кибератаки» и занимается «пропагандой».

«Сенат признаёт мужество и стойкость, проявляемые народами Эстонии, Латвии и Литвы в их борьбе за свободу и демократию перед лицом агрессивного поведения Российской Федерации», — отмечается в документе.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, почему позиция прибалтийских республик и США напоминает ему дворовое хулиганство.

По его словам, сейчас прибалтийская тройка является «лидером русофобского меньшинства»: они постоянно требуют новых антироссийских санкций и «надеются, что их американцы будут покрывать».

В проекте резолюции также упоминаются действия Китая в отношении Литвы.

«Сенат проявляет солидарность с Литвой, выступая против экономического и дипломатического принуждения со стороны Китайской Народной Республики», — отмечается в тексте проекта резолюции.

В ноябре сообщалось, что Тайвань открыл в Литве собственное представительство. По словам представителей Тайбэя, у миссии в Вильнюсе нет дипломатического статуса. В обязанности её сотрудников входит предоставление консульских услуг.

Китай в связи с произошедшим понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и удалил страну из своей электронной системы таможенного декларирования поступающих в страну грузов.