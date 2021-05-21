Лавров сравнил позицию Прибалтики и США с дворовым хулиганством

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, почему позиция прибалтийских республик и США напоминает ему дворовое хулиганство.

Выступая на марафоне «Новое знание», он напомнил, что, когда НАТО расширялось за счёт граничащих с Россией стран, Москва спрашивала, с какой целью это делается, на что ей отвечали: «Вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий, и у вас на границах будет спокойно».

На деле же сейчас прибалтийская тройка является «лидером русофобского меньшинства», они постоянно требуют новых антироссийских санкций и «надеются, что их американцы будут покрывать», — отметил министр.

«Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас то же, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее он призвал Совет Европы не оставлять без должной реакции систематическую дискриминацию русскоязычного населения в Прибалтике.

В марте министр обороны Эстонии Калле Лаанет со ссылкой на результаты соцопросов заявил о возросшем количестве подростков, готовых воевать в случае нападения на страну. Наиболее вероятным «агрессором» в военном ведомстве считают Россию.

По мнению опрошенных RT экспертов, распространение русофобских настроений позволяет руководству страны продавливать через парламент непосильные для бюджета расходы для закупки военной техники, которая должна бороться с «мифическими военными угрозами».