В Европарламенте призвали принять меры против Китая из-за ситуации с Литвой

Европарламентарий Людас Мажилис заявил о необходимости принять меры против Китая из-за политики Пекина в отношении Литвы. С соответствующим предложением депутат обратился к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

Как напомнил Мажилис, причиной конфликта между Пекином и Вильнюсом стало открытие в Литве «тайваньской миссии, не имеющей дипломатического статуса». По словам европарламентария, сложившаяся в отношениях сторон ситуация становится всё более «опасной» не только для прибалтийского государства, но и для всего ЕС.

«Необходим стремительный и ясный ответ со стороны Европейского союза — не только для того, чтобы сберечь единство и солидарность данного блока, но и потому, что вопросы торговой политики входят в исключительную компетенцию ЕС», — отметил политик.

Так, он спросил, планирует ли Еврокомиссия принять меры «в ответ на односторонние шаги Китая, направленные на подрыв торговых отношений с Литвой».

В частности, депутат упомянул исключение Литвы из китайской системы таможенного декларирования, а также снижение кредитных лимитов для литовских компаний.

«Каким образом Еврокомиссия оценивает усилия Китая, как третьей страны, по оказанию влияния на торговлю внутри ЕС в данном конкретном случае? Планируется ли что-либо в ответ на действия Китая, способные нарушить работу внутреннего рынка ЕС? Если да, то о какого рода ответе идёт речь?» — также поинтересовался Мажилис.

В ноябре сообщалось, что Тайвань открыл в Литве собственное представительство. По словам представителей Тайбэя, у миссии в Вильнюсе нет дипломатического статуса. В обязанности её сотрудников входит предоставление консульских услуг.

В КНР отреагировали на произошедшее негативно. Как объяснили во внешнеполитическом ведомстве республики, открытие представительства Тайваня в Литве в том числе нарушает принцип одного Китая.

В связи со сложившейся ситуацией китайская сторона решила понизить дипломатические отношения между двумя странами до уровня поверенного в делах.

Кроме того, Китай удалил Литву из своей электронной системы таможенного декларирования поступающих в страну грузов. Это означает, что литовские предприниматели не смогут растаможить свои товары.