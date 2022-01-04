Президент Литвы высказался об открытии представительства Тайваня в стране

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Президент Литвы Гитанас Науседа в эфире литовского новостного радио назвал ошибкой открытие в Вильнюсе официального представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя.
Президент Литвы высказался об открытии представительства Тайваня в стране
  • AP

«Я полагаю, что не открытие представительства Тайваня было ошибкой, а название, которое не было согласовано со мной», — цитирует его РИА Новости.

Науседа выразил сожаление, что название представительства «стало тем определяющим фактором», который теперь оказывает очень сильное воздействие на отношения Литвы с Китаем.

Ранее китайское правительство решило понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах из-за открытия представительства Тайваня в Литве.

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