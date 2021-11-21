В Литве сожалеют о решении Китая понизить уровень дипотношений

В Министерстве иностранных дел Литвы выразили сожаление в связи с решением Китая понизить уровень дипломатических отношений между странами.

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства балтийской республики.

Литва подтвердила приверженность принципу «одного Китая», однако вместе с тем в МИД подчеркнули право развивать сотрудничество с Тайванем, а также принимать и учреждать на территории республики недипломатические представительства для взаимодействия по примеру других стран.

Ранее китайское правительство решило понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах из-за открытия представительства Тайваня в Литве.