В Литве сожалеют о решении Китая понизить уровень дипотношений

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В Министерстве иностранных дел Литвы выразили сожаление в связи с решением Китая понизить уровень дипломатических отношений между странами.
В Литве сожалеют о решении Китая понизить уровень дипотношений
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства балтийской республики.

Литва подтвердила приверженность принципу «одного Китая», однако вместе с тем в МИД подчеркнули право развивать сотрудничество с Тайванем, а также принимать и учреждать на территории республики недипломатические представительства для взаимодействия по примеру других стран.

Ранее китайское правительство решило понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах из-за открытия представительства Тайваня в Литве.

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